شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الفيروس قل فى حدته لكن زاد فى الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تأثير قرار رفع الحظر بشكل كامل سيكون بعد أسبوعين ونحن فى مرحلة الحذر الشديد، مؤكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدى، أن أكثر ما يقلقنا هو تصور أننا انتصرنا على كورونا، موضحاً أن افتتاح المستشفى الميدانى بالأمس يؤكد استعدادنا لكل السيناريوهات، والدولة تراهن على وعى المواطن لمواجهة فيروس كورونا.

وأكمل رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن لدينا مؤشرات كثيرة تؤكد أن حدة الفيروس بدأت تقل لكن الانتشار يزيد، قائلا: "الفيروس قل فى حدته وزاد فى انتشاره".

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وكان قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر أصبحت الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط فى إنتاج الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم توزيع الأدوية على مستشفيات العزل، وهناك بعض الأدوية تحت الدراسة والتجارب السريرية، وستظهر نتائجها خلال أسبوعين، وسيكون هذا الدواء تجربة مصرية خالصة.

وتابع حسنى، خلال مداخلة تليفزيونية، أنه لابد للمواطن الاعتماد على المصادر الطبية الصحيحة وألا يسير وراء المصادر التى تفتقد الصحة والدقة.

وواصل حسنى أن نسبة الشفاء من الفيروس فى مصر تتعدى 26% وهذه النسبة عالية بالنسبة لدول العالم، مشيرًا إلى أن حالة الفنانة رجاء الجداوى الصحية ليست جيدة متمنيًا لها الشفاء.