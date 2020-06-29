شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى: الطلاب سيحصلون على الدرجة النهائية فى سؤال الديناميكا الخاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة الحضور السابقة فى امتحان الثانوية العامة منذ البدء تعدت 98%، وهذا دليل على أن الطلاب كانوا ينوون المشاركة فى الامتحانات، مضيفا أن جميع طلاب الثانوية العامة سيحصلون على الدرجة النهائية فى سؤال مادة الديناميكا الخاطئ.

وأضاف حجازى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أنه اليوم تم ضبط 3 حالات غش، ووجد مراقبون حرارتهم عالية وتم نقلهم إلى المستشفى، مضيفا أنه يوم الاثنين المقبل سيتم تسليم البوكلت، واشتكى عدد من الطلاب من ضياعه وعليه التقدم إلى قسم شرطة لتحرير محضر، والوزارة تستبدل له بوكلت آخر.

وتابع أن 112 طالبا حصلوا على 100% فى اللغة العربية، وغدًا سيتم تصحيح مادة اللغة الإنجليزية.

وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قرر فتح تحقيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الديناميكا الثانوية العامة بعد أن تلقت الغرفة تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل وسوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن تتم مراعاة ذلك فى أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، وتمت إحالة اللجنة للتحقيق.

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 103 آلاف و865 طالبا/طالبة داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

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كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم.

وأشار حجازي بالتنبيه علي مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالب واحد فقط وملاحظ في محافظات (القاهرة، والمنيا) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.