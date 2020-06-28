شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: لا يوجد أي تأثير سلبى على مصر من الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جابر القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سبب شعور سكان القاهرة بالزلزال الذي وقع في تركيا بمدينة أزميل، ناتج عن عمقه، موضحًا: «هذا أكبر عمق سجل لزلزال حيث كان عمقه 65 كيلو مترًا».

وأضاف «القاضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الزلزال متوسط القوى وشعرنا في شرق القاهرة الساعة 7 و43 دقيقة من مساء اليوم.

وأشار «القاضى»، إلى أنه لا يوجد أي تأثير سلبى على مصر من هذا الزلزال، وتابع: «حتى الآن لم نسجل أي توابع لكن وراد أن يكون له توابع وستكون مؤثرة بالمدن المحيطة بمركز الزلزال».