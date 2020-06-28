شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: الأربعاء والخميس إجازة للبنوك الحكومية.. ويوم واحد فقط للخاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو، يومي الأربعاء والخميس، الموافق 1و2 يوليو 2020 على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020.
أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.
وقال المركزي، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
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