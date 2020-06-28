شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 8 حالات أخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الأحد أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور أي إصابات جديدة اليوم.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 36 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 6 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 12 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 6 حالات إصابة، ومركز ومدينة قليوب 3 حالات وشبين القناطر حالة واحدة والخانكة 4 حالات وكفر شكر 9 حالات ومدينة قها حالتين.