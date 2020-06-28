شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: مجلس الأمن سيناقش ملف النهضة سياسيا وليس فنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن ما يملكه مجلس الأمن في ملف سد النهضة هو أن يصدر توصيات وليس قرارات إلزامية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أن مجلس الأمن يفضل دائمًا ألا يناقش مشكلات المياه بين الدولة إلا إذا تفاقمت.

وأوضح أن جامعة الدولة العربية شكلت لجنة من سفراء عدوة دول لمتابعة أزمة سد النهضة، مضيفًا: «مجلس الأمن لن يناقش الملف من الناحية الفنية لأنها معقدة لكن سيناقشها من الناحية السياسية ومدي تأثيراتها، حيث أن مشاكل المياه بين الدول مثل مشاكل الحدود».