شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: حدة الفيروس تراجعت.. لكن سرعة انتشاره ارتفعت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن منحنى الإصابات لازال تصاعديًا ولازالت اللجنة عند توقعاتها، وهي تراجع معدلات الإصابات في منتصف يوليو، متابعا أن تحقيق هذا الأمر شريطة التزام المواطن بالوعي والاجراءات الاحترازية والوعي الصحي.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الان»، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن «أعداد ما بعد فتح الاقتصاد المصري وعودة الحياة لا يمكن قراءتها إلا بعد مرور أسبوعين من الفتح وهو عمر حضانة الفيروس».

وتابع «لازال لدينا مؤشرات أن حدة الفيروس تراجعت، لكن سرعة انتشاره ارتفعت ومعدل الاصابات اليومية الحرجة المعتمدة على أجهزة التنفس الصناعي تتراوح بين 2-3% بينما بلغت الاصابات المتوسطة التي تحتاج لرعاية 10% من الاصابات اليومية».