شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح ١٠٠% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، نتيجة الصفوف الثلاث الأول، والثاني، والثالث، لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019- 2020، في مختلف مدارس المحافظة بحضور الدكتور احمد حسن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن نتيجة الصفوف الثلاث لمدارس التمريض (بورسعيد- بورفؤاد -النصر)، جاءت بنسبة نجاح ١٠٠٪ لعدد ٥٢٢ طالب وطالبة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة مؤكدا على تقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بمدارس التمريض وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشاد المحافظ بالدور البطولى الذي يقوم به أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية، خلال هذه المرحلة التي تمثل حربا في مواجهة فيرس كورونا والذي يواجه العالم لأول مرة مؤكدا تقديم كل الدعم والشكر لهم على أداء عملهم على أكمل وجه.