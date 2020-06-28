شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: طلاب الثانوية سيحصلون على الدرجة النهائية في سؤال مادة الديناميكا الخاطئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة الحضور السابقة في امتحان الثانوية العامة منذ البدء تعدت 98%، وهذا دليل على أن الطلاب كانوا ينوون المشاركة في الامتحانات، مضيفا أن جميع طلاب الثانوية العامة سيحصلون على الدرجة النهائية في سؤال مادة الديناميكا الخاطئ.
وأضاف حجازى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أنه اليوم تم ضبط 3 حالات غش، ووجد مراقبون حرارتهم عالية وتم نقلهم إلى المستشفى، مضيفا أنه يوم الاثنين المقبل سيتم تسليم البوكلت، واشتكى عدد من الطلاب من ضياعه وعليه التقدم إلى قسم شرطة لتحرير محضر، والوزارة تستبدل له بوكلت آخر.
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