شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي تضع قواعد عودة الموظفين للعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قواعد عودة الموظفين للعمل، حيث قررت إنه في إطار توجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء عليه فقد قررت عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقتها الوظيفية، اعتباراً من صباح اليوم الاحد الموافق 28 يونيو مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

واستثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابون بأمراض مزمنة منها الكبد والأورام والكلى والأمراض التنفسية الحادة وذلك بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي.

كما يمنح السادة الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة مرضية استثنائية بحد أدني أربعة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقاً للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد إصابته.

كما يمنح أيضاً إجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس.

كما أكدت القباج على الموظفين ضرورة مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع ومراعاة التباعد الاجتماعي ونظافة الأيدي باستمرار بالماء والصابون وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس، وقد قامت الوزارة بتوفير الكمامات والمطهرات لهذا الغرض.

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