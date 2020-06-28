شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها.. دينا زهرة تتحدث عن تجربتها مع الإصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدثت الإعلامية دينا زهرة اليوم عن تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد»، كما وجهت مجموعة من النصائح بعد تعافيها، من خلال أول ظهور لها منذ إعلان إصابتها.

قالت «زهرة» من خلال برنامج «الآن» المُذاع على قناة «eXtra News» إنها «سعيدة بالعودة مرة أخرى في الاستوديو أمام الكاميرات وفي وسط زملائي، وسعيدة للتواصل مع المشاهدين مرة أخرى»، موضحة أن إصابتها كانت ذات أعراض بسيطة وخفيفة ولكن رغم ذلك كانت تجربة مخيفة تطرح أسئلة أكثر مما تقدمه من إجابات.

وأوضحت «حيث يسأل المريض نفسه هل ستزيد الأعراض أم لا، هل سيكون هناك مضاعفات؟، ماذا لو لم يتوافر الدواء، وماذا لو كنت بحاجة لزيارة المستشفى؟».

وتابعت موجهة حديثها للجمهور: «حالة من التوتر والخوف والارتباك وحضراتكم في غنى عنها، وأقول هذا بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها وفتح المطاعم والكافيهات والفنادق وغيرها، فنحن في حاجة للحذر الشديد حيث تحدث الإصابة في لحظة»، مشيرة إلى أنها كانت من الأشخاص الملتزمين بالإجراءات الوقائية ولكن أيضًا في لحظة ما قد تكون لحظة نسيان أو استهتار، قد أُصيبت.

وأضافت دينا زهرة «عودة الحياة مرة أخرى لا تعني أن الفيروس لم يعد موجود، فهو ما زال موجود والإصابات ما زالت مرتفعة»، مضيفة أن مهنة الإعلام لم تتوقف لحظة منذ بداية الأزمة حيث لا توجد رفاهية الاختيار فيما يخص استكمال العمل من عدمه فهذا جزء من رسالة العمل الإعلامي.

ونصحت الجمهور قائلة: «إليكم يا من تملكون الاختيار، يمكنكم اختيار سلامتهم وسلامة أبنائكم لأن تجربة الإصابة ليست سهلة»، وأنهت «زهرة» حديثها متوجهة بالشكر لإدارة قناة «eXtra News» وزملائها من داخل القناة من خارجها على الدعم والمساندة.

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