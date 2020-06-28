شكرا لقرائتكم خبر عن «إفريقية النواب»: تحريك للمياه الراكدة وصفحة جديدة لاستئناف المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى القمة المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقى حول أزمة سد النهضة بـ«المثمرة»، والتى تعكس تمسك مصر بالثوابت الدولية فى المفاوضات، والحرص على التواصل مع الجانب الإثيوبى رغم اتباعه أساليب المماطلة والتعنت فى المفاوضات الأخيرة.

وقال فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن مشاركة مصر فى هذه القمة الإفريقية تؤكد تمسكها بالحلول الدبلوماسية والسلمية لملف سد النهضة، وأن تكون هذه الحلول نابعة من داخل الاتحاد الإفريقى باعتباره المعبر عن دول القارة السمراء، مؤكدًا على أن الرئيس السيسى استطاع خلق رأى عام داخل القارة السمراء بخطورة سد النهضة على دول المصب، لافتًا إلى أن قرار القمة بتشكيل لجنة خبراء فنيين وقانونين من مصر وإثيوبيا والسودان إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء فى هيئة مكتب الاتحاد بمثابة تحريك للمياه الراكدة و«صفحة جديدة» لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث.