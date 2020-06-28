شكرا لقرائتكم خبر عن أقسام الشرطة بـ«ثوب جديد» فى ذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت وزارة الداخلية تطويرا وتحديثا فى المنشآت الشرطية بكل محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور، كما واصلت تفعيل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت الداخلية: «الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته، وقد انتهت أجهزة الوزارة وفقاً لبرنامجها الزمنى من تطوير عدد من أقسام الشرطة بالقاهرة، والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء، وفقاً لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة، وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كل متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذلك تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكل المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل كل أقسام ومراكز الجمهورية تباعاً حتى يتحقق المستهدف منها».

وفى نفس السياق، وبمناسبة ثورة 30 يونيو واصلت الداخلية فعاليات المرحلة الـ13 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بنسبة تخفيض للأسعار تصل إلى 30% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، كما أوفدت عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجا، وكذا توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وبجودة عالية، وذلك على الموقع الرسمى للوزارة (moi.gov.eg).

كما واصلت منظومة أمان التابعة لـ«الداخلية» تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة.