شكرا لقرائتكم خبر عن «جامع»: إعداد لائحة قانون «المشروعات المتوسطة والصغيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه جار حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة كل الجهات والوزارات المعنية ومن بينها وزارة التعليم العالى بهدف التوصل إلى لائحة تحقق مستهدفات الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوى.

وشددت الوزيرة فى كلمتها خلال فعاليات الورشة الختامية لمشروع «النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر»، على حرص الحكومة على تحقيق انطلاقة قوية جديدة للصناعة الوطنية فى كل القطاعات الإنتاجية تضع مصر فى مكانها المناسب على الخريطة الصناعية العالمية وتسهم فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والأسواق الخارجية.

وشارك فى الورشة عبر خاصية «فيدو كونفرانس» الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، بحضور مالين بلومبرج الممثل الإقليمى لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة، وشهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا الصناعية لإنشاء مشروع تطبيقى لتدوير المخلفات بهدف تحقيق التكامل بين شركاء الصناعة.