شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة»: تنسيق مع الجانب السعودى لاسترداد أموال الحجز من محفظة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن بعض الشركات تلقت بعض المدفوعات من عملائها، وهى قيمة محدودة لموسم الحج، الذى كان مقرر له العام الجارى، والتى كانت وجهت لحجز الفنادق.

وتابع السيسى، لـ«المصرى اليوم»: «بعد قرار السلطات السعودية باقتصار موسم الحج هذا العام على (حجاج الداخل) والمواطنين المقيمين بالمملكة فقط بسبب جائحة كورونا، ستقوم تلك الشركات برد قيمة المدفوعات التى تلقتها من عملائها، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت لحين استرداد تلك الشركات قيمة المدفوعات من الفنادق التى قامت بحجزها.

وتابع: «الشركات عليها التزامات ولها حقوق، وهى ملتزمة برد قيمة المدفوعات لعملائها، والغرفة لم تتلق أى شكاوى لها علاقة بمدفوعات موسم الحج الراهن».

إلى ذلك، قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن مجلس إدارة الغرفة يتابع عن كثب رد أموال محفظة الحج للشركات المتعلقة بالعمرة التى قام بحجزها المعتمرين المصريين وحصلوا على تأشيرات ولم يتم تنفيذها على خلفية أزمة جائحة كورونا، وكذلك المتبقى من حسابات لشركات فى محفظة الحج من موسم العام الماضى.

وأضاف «الغمرى»، لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس إدارة الغرفة يتابع الموقف مع نظيره السعودى «اللجنة الوطنية» لتنسيق المواقف من أجل استرداد تلك السيولة التى تحتاج لها الشركات فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد خطاب لمخاطبة وزارة السياحة المصرية بهدف اتخاذ خطوة مخاطبة وزارة الحج السعودية من أجل استرداد مستحقات العمرة لهذا العام والحج السابق من محفظة العمرة والحج.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بموسم الحج الحالى، لم تتلق الغرفة أى شكاوى رسمية من المواطنين فيما يتعلق بتحصيل أى مقدمات من مواطنين تخص حج السياحة ولم يتم ردها من جانب الشركات لهم حتى الآن، مشيرا إلى أن الموسم الحالى للحج هو موسم استثنائى، ولم تكن الضوابط الخاصة بالحج السياحى قد صدرت ولم تجر قرعة له.

وأوضح أنه قد يكون بعض الشركات حصلت على مقدمات من عملاء نظرا للعلاقات والثقة بين العملاء وبعض الشركات قبل إجراء القرعة كجدية حجز، وفى تلك الحالة يتم الاتفاق بين الطرفين على رد تلك المقدمات.

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وكان يسرى السعودى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، قال إن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا، فى مارس الماضى، لبحث أزمة أكثر من 5 آلاف معتمر عالق فى السعودية، على خلفية الإجراءات التى اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس «كورنا»، بإعلان تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا بها، من وإلى 9 دول، هى (الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، العراق، ومصر).

وأضاف «السعودى» أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد لحصر أعدد المعتمرين بشكل دقيق، وبحث عودتهم إلى أرض الوطن، وهناك تواصل مع الشركات السعودية بهدف التواصل مع وزارة الحج فى المملكة لطرح الموقف الحالى عليها، والبحث عن حلول لعودة المعتمرين، لافتًا إلى أنه تتم متابعة الموقف بكل دقة. وأوضح علاء الغمرى، عضو المجلس، أن تعليق الطيران واستئناف الرحلات أمر مرتبط بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها المملكة.