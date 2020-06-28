شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر كويتى: 34 ألفًا و274 مصريًا «عالقًا» عادوا إلى وطنهم خلال 19 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر كويتى، رفيع المستوى، مغادرة 34 ألفا و274 مصريا عالقا الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، عبر 211 رحلة جوية خلال الأيام التسعة عشرة الماضية.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، أنه خلال الفترة من 10 إلى 28 يونيو الجارى، غادر 15 ألفا و46 «عالقا» مصريا إلى القاهرة على متن 79 رحلة جوية، فيما غادر 12 ألفا و25 «عالقا» إلى سوهاج، على متن 83 رحلة جوية وغادر 4 آلاف و276 «عالقا» إلى أسيوط على متن 29 رحلة جوية، وألفين و493 «عالقا» غادروا إلى الإسكندرية على متن 17 رحلة جوية، و434 عالقا غادروا إلى الأقصر عبر 3 رحلات جوية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران التجارى متوقفة فى مطار الكويت الدولى منذ مارس الماضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا حيث يسمح فقط برحلات إجلاء العالقين دون السماح بعودة المقيمين المتواجدين خارج الكويت.

إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل أنه فى إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والأردنى تقرر تسيير رحلات بحرية للعبارة ايلة، التابعة لشركة الجسر العربى على الخط الملاحى (نويبع/ العقبة) للركاب فقط من اتجاه واحد (العقبة/ نويبع) لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية بمعدل أربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والأردنى نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتى يتبعها الجانبان.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربى وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.

وأضافت الوزارة فى بيان أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحرى لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل أى حالة إيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لخروج أتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.

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