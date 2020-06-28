شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي عن انتشار جرائم العنف ضد المرأة: «فين الرجولة والنخوة والشهامة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن حوادث العنف ضد المرأة انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مثل حادثة ألقى الزوج لزوجته من الطابق الخامس، وآخر يُعرض زوجته للاغتصاب لكي يكون هناك مبررا للانفصال عنها، وغيرها من الحواث، وثالث حينما انفصلت عنه خطيبته فألقى على وجهها ماء النار، معلّقة: «فين الرجولة في كل رده؟ فين النخوة والشهامة بتاعت الرجل المصري؟».

وحول ربط وقوع تلك الحوادث بانتشار فيروس كورونا المستجد؛ أضافت مايا مرسي، خلال مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، السبت: «أعتقد إن الحوادث دي ملهاش علاقة بكورونا ولا الضغوط النفسية رغم زيادة تلك الجرائم بالفعل 7% بسبب كورونا، ولكن كل الحوادث اللي حاصلة دي كان بيحصل زيها قبل كورونا، أنا بشوف إن ده بيرجع للتربية وثقافة التعامل مع المرأة».

تابعت: «الولد اللي بيلاقي أمه بتضرب من أبوه بيطلع يضرب مراته، ونلاقي نفسنا عايشين في وسط دائرة مغلقة من العنف لا تنتهي، الرجل مينفعش يعيش بهذا السلوك، والمجتمع لسه قابل تعنيف الزوج لزوجته وإهانتها، ولكن السيدات بدأوا يعلنوا عن رفضهم لذلك وهناك وعي يحدث بالفعل»، مشدّدة على وجود إرادة سياسية حقيقية للقضاء على العنف ضد المرأة، لذا تم تغليظ عقوبات جرائم مثل التحرش والختان.