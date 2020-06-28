شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: دواء «مصري خالص» لعلاج فيروس كورونا خلال أسبوعين فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج جميع أدوية كورونا محليًا، لافتًا إلى أن الدواء الروسي والأمريكي سيكونان متوفران لمصابي كورونا بعد إجراء التجارب السريرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على المذاع على قناة «الحدث اليوم» أنه خلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب السريرية للدواء الأمريكي الذي سيتم تصنيعه محليًا.

وأكد أنه خلال أسبوعين سيكون هناك دواء «مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن كل التجارب التي أجريت على هذا الدواء نتائجها الأولية جيدة، معقبًا:«متفائل خير بأن مصر ستتعدى هذا الوباء قريبًا».