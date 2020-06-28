بحث الرئيسي عبد الفتاح السيسي لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع مع كلاً من رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق اللواء مجدي أنور ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية اللواء خالد بكري ورئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين العميد عبد العزيز الفقي، وفهي هذا الاجتماع تم تعرض الكثير من المشروعات القومية الخاصة بشبكة الطرق والمحاور الجديدة في القاهرة.

كما أنه تم عرض جميع الدراسات الإنشائية والمعمارية من أجل استغلال وتطوير جميع الأراضي الخاصة بالدولة وقام الرئيس بالنظر إلى دراسة خاصة بتطوير بحيرة المنزلة بطريقة استثمارية وسياحية وهذا لاستغلال موقع المنزلة الذي يتسم بأنه في وسط المحافظات.