اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة أمور التعليم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلاً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وحدث ذلك بحضور كلاً من مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين ورئيس مجلس امناء وحدة شهادة النيل الدولية الدكتورة ميرفت الديب ومدير وحدة شهادة النيل الدولية الدكتورة سلافة جويل.

وقام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بالتأكيد على أن ذلك الاجتماع يشمل جميع جهود وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتحديث الشامل للتعليم الأساسي في جميع مراحل التعليم، ودعا الرئيس للاهتمام الكبير بالبناء الفكري والتربوي للطالب واستخدامهم لجميع تطبيقات التعليم الإليكتروني وذلك الأمر بالتنسيق بين وزارة التعليم والاتصالات.