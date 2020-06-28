زيادة نسبة السياح في أغسطس القادم بمصر

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري بالتأكيد على أنه من المفترض أن يحدث زيادة كبيرة في نسبة الإقبال السياحي وذلك في مصر بابتداء من شهر أغسطس القادم، وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية أن مصر تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لفتح جميع الفنادق الأثرية في شهر يوليو القادم.

وأكد أنه سيتم العمل على وضع ملصقات من اجل تحديد أماكن الوقوف والانتظار من أجل الحفاظ على جميع المسافات الأمنة وأكد على الالتزام بضرورة التباعد الاجتماعي وأكد أن الفوج السياحي لن يزيد عن حوالي 25 فرد وأكد أنه تم العمل على تعقيم وتطهير جميع المناطق الأثرية بصورة يومية قبل أن يتم فتح الأماكن للزيارة.