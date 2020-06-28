شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"الحدث": انفجار صاروخى بالقرب من موكب سعد الحريرى فى البقاع اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لبنانية لقناة الحدث، وقوع انفجار صاروخى على بعد 500 متر من موكب سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، خلال زيارته لمحافظة البقاع فى لبنان، وقالت قناة الحدث، إنه أثناء عودة موكب الحريرى، المؤلف من قرابة 30 سيارة مجهزة بأحدث تقنيات التشويش العالمية، دوى انفجار فى منطقة جبلية، تقع أمنيا فى مسلك الموكب، وتحديدا على بعد 500 متر من مسار موكب الحريرى.

وفى سياق آخر قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الحادة التي يشهدها لبنان، تتطلب من "حزب الله" أن يقدم تضحيات في سبيل إنقاذ البلاد من الانهيار الشامل.

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وأشار الحريري - في تصريحات نقلتها عنه صحيفة (الجمهورية) اللبنانية إلى أنه على تواصل مع حزب الله ونقل إليهم هذا الموقف بضرورة تقديم تضحيات، لافتا إلى أنه بدا له أن الحزب مستوعب حجم الأزمة القائمة ومدى خطورتها، مضيفا: "إننا الوحيدون الذين دفعنا الثمن مرارا، أما الآن فليس لدينا شيء نقدمه ولا أي تنازلات من قبلنا، بل على الآخرين أن يقدموا تضحيات".

ووصف الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب بـ "الجثة الهامدة" التي تنتظر من يقبل أن يأتي ليحل مكانها، معتبرا أن الأمل مقطوع من سياسة الحكومة الحالية لحل الأزمة التي يمر بها لبنان.