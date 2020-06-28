سلاح الجو الليبى يدمر 32 آلية مسلحة تتبع ميليشيات الوفاق شرقى مصراتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت مقاتلات سلاح الجو الليبى 32 آلية مسلحة تتبع حكومة الوفاق خلال محاولتها التقدم فى منطقة الشويرف شرقى مدينة مصراتة، وأعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى استهداف سلاح الجو رتلا للمليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا.
على جانب آخر، فاجأ القيادى الإخوانى الليبى المدرج على قوائم الإرهاب فوزى بوكتف، الليبيين عندما ارتبط اسمه بشركة أمنية هندست لصفقة عسكرية مع شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، حصلت بمقتضاها على عقود تدريب الميليشيات المسلحة فى ليبيا.
وكشف موقع نشرة "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتية، أن تركيا حصلت على ضمانات تعاقدية لتدريب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، وذلك باتفاق شراكة بين شركة "سادات" التركية الخاصة التى يشرف عليها الجنرال السابق، عدنان تانريفردى، المستشار الأمنى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبين شركة "سيكيورتى سايد" الليبية الخاصة المحسوبة على تنظيم الإخوان ويشرف عليها القيادى الإخوانى الليبى فوزى بوكتف.
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