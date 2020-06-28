شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الليبى يدمر 32 آلية مسلحة تتبع ميليشيات الوفاق شرقى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت مقاتلات سلاح الجو الليبى 32 آلية مسلحة تتبع حكومة الوفاق خلال محاولتها التقدم فى منطقة الشويرف شرقى مدينة مصراتة، وأعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى استهداف سلاح الجو رتلا للمليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا.

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على جانب آخر، فاجأ القيادى الإخوانى الليبى المدرج على قوائم الإرهاب فوزى بوكتف، الليبيين عندما ارتبط اسمه بشركة أمنية هندست لصفقة عسكرية مع شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، حصلت بمقتضاها على عقود تدريب الميليشيات المسلحة فى ليبيا.

وكشف موقع نشرة "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتية، أن تركيا حصلت على ضمانات تعاقدية لتدريب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، وذلك باتفاق شراكة بين شركة "سادات" التركية الخاصة التى يشرف عليها الجنرال السابق، عدنان تانريفردى، المستشار الأمنى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبين شركة "سيكيورتى سايد" الليبية الخاصة المحسوبة على تنظيم الإخوان ويشرف عليها القيادى الإخوانى الليبى فوزى بوكتف.