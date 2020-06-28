شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الاقتصاد ببساطة" يتناول كيفية تحويل الأموال من البنوك بدون رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، على صفحة ”الخليج 365” فى حلقته اليوم الأحد، طريقة تحويل الأموال من البنوك وبعضها بدون رسوم أو مصاريف إدارية، وهل هذا القرار سيستمر مع للعملاء لفترة طويلة أم لا، خاصة وأن القرار صدر في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة ممثلة فى البنك المركزى للحد من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا من خلال تقليل نسبة الاختلاط داخل البنوك.

وقبل كورونا كانت البنوك تحصل رسوم إدارية من العملاء نتيجة لتحويل مبالغ مالية من حساب في بنك إلي بنك آخر، وأيضا بعض البنوك كانت تحصل رسوما من تحويلات لحسابات في نفس البنك ولكن بنوك أخرى كانت تقدم لعملائها هذه الخدمة دون رسوم ومنها البنك الأهلي، ولكن قرار البنك المركزي ألزم البنوك كافة بإعفاء العميل من الرسوم في حالة نقل مبالغ مالية من حساب لآخر سواء في نفس البنك أو لبنك آخر، وذلك الإجراء لتقليل تداول النقود خوفا من أنها تحمل فيروس كورونا، وصدر ذلك القرار من مارس الماضي حتى يونيو الجارى وتم تمديد العمل بالقرار حتى شهر سبتمبر المقبل.

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وتتم عمليات التحويل بين الحسابات الآن من خلال خدمات الإنترنت والتطبيقات الخاصة بكل بنك، حيث يوجد في كل تطبيق خانة خاصة بالتحويلات ويتم إضافة رقم الحساب المحول له وبعد ملء البيانات تتم عملية التحويل خلال 24 ساعة.

وأصدر البنك المركزى تعليماته بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم، حيث يأتى القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا. ووجه البنك المركزى البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.