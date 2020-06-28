شكرا لقرائتكم خبر عن تيار المستقبل يستبعد تورط حزب الله اللبناني في محاولة اغتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​، أنه لا يوجد حتى ​الساعة​ أي معلومات إضافية عن ما نقلته قناة "الحدث العربية" عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ عبر ​انفجار​ ​صاروخ​ بالقرب من موكبه خلال زيارته الأخيرة للبقاع.

وأوضح في تصريحات لموقع النشرة أنه إذا كانت معلومات عملية الاغتيال صحيحة فنحن نستبعد أن يكون "​حزب الله​ "هو من يقف خلفها لأن الحزب ينفذ العمليات بدقة كما اغتال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​ ولا يوجه هكذا رسائل"، داعيًا لترك التحقيقات تأخذ مجراها.

وأفادت مصادر قناة "العربية الحدث" عن "انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع"، موضحة أنه "أثناء عودة موكب الحريري المؤلّف من سيّارات مجهّزة بأحدث تقنيّات التشويش العالميّة، دوّى انفجار في منطقة جبليّة على بعد 500 متر من مسار موكب الحريري الذي أكمل طريقه إلى بيروت، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية اللبنانية وعثرت على بقايا صاروخ ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان".

Advertisements