شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح أضخم مستشفى ميدانى لمواجهة «كورونا».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: السيسى يفتتح أضخم مستشفى ميدانى لمواجهة «كورونا». وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: أزمة «كوفيد 19» تحت السيطرة بإجراءات «الصحة» ودعم القوات المسلحة.. السيسى يفتتح أضخم مستشفى ميدانى لمواجهة «كورونا».. 4 وحدات عزل بـ4 آلاف سرير.. و1000 فى مستشفيات إضافية.. وطائرتان و50 سيارة إسعاف عناية مركزة

أزمة «كوفيد 19» تحت السيطرة بإجراءات «الصحة» ودعم القوات المسلحة.. السيسى يفتتح أضخم مستشفى ميدانى لمواجهة «كورونا».. 4 وحدات عزل بـ4 آلاف سرير.. و1000 فى مستشفيات إضافية.. وطائرتان و50 سيارة إسعاف عناية مركزة 5 مستشفيات عزل تنهى مهمتها ضد الوباء بنجاح.. عودة «النجيلة والجمهورية» لاستقبال كل المرضى و«العلميين والعجوزة والعجمى» خلال أيام.. و«صناعة الدواء» تعلن انتهاء أزمة النواقص

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