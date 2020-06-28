شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح للمصابين بفيروس كورونا داخل العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، مجموعة من النصائح الهامة، لمرضى كوفيد 19، والذين يتواجدون داخل العزل المنزلى، وهى النصائح التى قد تساعدهم فى تخطى أزمة فيروس كورونا، حيث أكد الحساب ضرورة المحافظة على الصحة النفسية لأنها تؤثر على مناعة الجسم، وأيضا الحصول على المعلومة الطبية العلمية من الفريق الطبى، والتواصل مع الأهل والأصدقاء من خلال الهاتف ومكالمات الفيديو لتعزيز الحالة العاطفية لديك والتقليل من الانعزال والتوتر.



نصائح وزارة الصحة على تويتر

وتابع الحساب، "ضع خطة مع شخص ما لمشاهدة برنامج تليفزيونى أو مويسقى أو مسرح معا، أو قراءة كتاب مفضل ثم مناقشته مع بعضكما البعض"، و"الابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات".

واختتم الحساب، "فى حالة استمرار الغضب والقلق وعدم القدرة على التحكم بها يرجى التواصل مع المتخصصين ويمكن الاستعانة بالخط الساخن للدعم النفسى".

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وأعلنت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.