شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة القوى العاملة أن 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وافقت وزارة القوى العاملة، على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

القوات البحرية تنفذ أعمال النجدة والإنقاذ للنش صيد بالسويس بعد التعرض لحريق

واصلت القوات البحرية جهودها فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية حيث نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية فى إنقاذ بلنص صيد يدعى (الملكة فريدة) وعلى متنه عدد (6) أفراد بعد تعرض البلنص للحريق.

مدير الصحة العالمية: لا أحد آمن من كورونا حتى يصبح الجميع بأمان

أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أن التغلب على تفشى فيروس كورونا المستجد يتطلب التزام الحكومات والمجتمعات جنبا إلى جنب مع ضرورة اليقظة الدائمة، وغرد مدير الصحة العالمية على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "يمكن التغلب على COVID19 بكل التزام الحكومة والمجتمع. لكنك تقول بحق، يجب أن نظل يقظين. لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان. سويا".

مركز معلومات الوزراء: نصف المصريين اتجهوا للاقتراض لمواجهة تداعيات كورونا

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن سبل عدة لجأت إليها الأسر المصرية لتخطى تداعيات أزمة وباء كورونا، وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

80 %من الأسر المصرية رفعت استهلاكها من الأدوات الطبية بسبب كورونا.. انفوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن هناك تأثرا كبيرا لحق بالسلوك الاستهلاكى للأسر المصرية جراء جائحة كورونا لاسيما فى الإنفاق على الأدوات الطبية والذى وصلت نسبته إلى 80 % كما تسببت الأزمة فى إقبال المصريين على استهلاك السلع الغذائية مثل الأرز وزيت الطعام والبقوليات وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

صندوق تحيا مصر يوفر 39 ألف كمامة طبية و1800 بدلة عزل لمستشفيات الأزهر والصدر

قام صندوق تحيا مصر اليوم، الأحد، بتسليم أقسام العزل بمستشفيات الأزهر التخصصى بمحافظة القاهرة، والصدر ببنى مزار فى محافظة المنيا، وحميات أسوان المستلزمات الطبية والمطهرات لدعم وحماية الفرق الطبية بها.





”الخليج 365” تحذر من استخدام شعارها لفبركة أخبار تأجيل امتحانات الجامعات

استغلت إحدى الصفحات لوجو مؤسسة "الخليج 365 " فى فبركة خبر عن دراسة المجلس الأعلى للجامعات تأجيل امتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعات، وتؤكد المؤسسة أن الصورة المتداولة وتحمل لوجو المؤسسة غير صحيحة على الإطلاق، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الثلاثاء الماضى، وقرر بدء أعمال امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات بداية شهر يوليو المقبل .

الجالية المصرية بألمانيا تحتشد أمام السفارة ببرلين احتفالا بذكرى 30 يونيو.. صور

نظمت الجالية المصرية فى ألمانيا، وقفة اليوم الأحد، أمام السفارة المصرية فى برلين، احتفالا بذكرى 30 يونيو، واحتشد أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا، أمام السفارة، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأعانى الوطنية.

شفاء 20 حالة من فيروس كورونا بينهم 10 حالات عزل منزلى بحميات الأقصر

أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، اليوم الأحد، عن شفاء 20 حالة من العدوى بفيروس كورونا، وذلك على مدار اليومين السابقين، منهم 10 حالات حجز بالقسم الداخلى للعزل بمستشفى الحميات، و10 حالات عزل منزلى.

تجارة كفر الشيخ: 10درجات هدية بكل مادة للملتزمين بإجراءات الوقاية من كورونا

أكدت الدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، أنها قررت منح كل طالب من طلاب الفرقة الرابعة بكل مقرر من المقررات، 10 درجات، فى حالة التزام الطالب بالحضور حاملًا ال ID الخاص به، والذى يحتوى على رقم الجلوس ورقم اللجنة والمدخل والسلم المخصص للصعود منه، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

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صور.. بعد انقضاء فترة العزل المنزلى.. وزير الإسكان يعود لممارسة مهام عمله بالوزارة

وعقد الدكتور عاصم الجزار، فى مكتبه لقاءات مُكثفة مع مسئولى الوزارة وقيادات القطاعات المختلفة بالوزارة، لمتابعة ملفات العمل بجميع المشروعات التى تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة، وكذا استعراض جميع الملفات والمراسلات.

واقعة جديدة.. إلهامى عجينة يتعدى بالضرب على أمن مستشفى جامعة المنصورة

كشف مكتب الأمن بجامعة المنصورة، عن قيام النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة، بالتعدى على فرد أمن بالجامعة بالأمس، وذلك أثناء زيارة النائب لأحد المرضى.

التعليم تعلن نتيجة العينة العشوائية لامتحان عربى الثانوية العامة بنجاح 95.4%

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020 (الدور الأول).

الصحة: 4.2% وفيات كورونا و26.8 % تعافوا وخرجوا من المستشفيات

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 4.2% بينما بلغت نسب الشفاء والتعافى التام من كوفيد 26.8% فيما كانت نسبة المتحولة نتائج عيناتهم من الإيجابى لسلبى لفيروس كورونا 29.1%.

السياحة: 144 مطعما وكافيتريا سياحية حصلوا على شهادة السلامة الصحية

حصل 144 مطعما وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

رفض دعوى هيثم الحريرى لوقف نقل تماثيل الكباش من الكرنك لتزيين ميدان التحرير

قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى، فى الدعوى المقامة من المركز المصرى، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريرى عضو مجلس الشعب، وطارق العوضى المحامى، برفض المطالبة بإلغاء قرارها السلبى بالامتناع عن وقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بغية استخدامها فى تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، نظرا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التى لا تقدر بثمن ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثرى الذى سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، كما طالبت الدعوى بإلغاء قرارى السادة رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلى، أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات استثنائية تقل 395 من العالقين بالخارج

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 4 رحلات استثنائية، على متنها حوالى 395 مصريا من العالقين بالسعودية والأردن وإيطاليا وقطر، وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلة لشركة أير كايرو قادمة من العاصمة العمانية مسقط وتقل 174 مصريآ من العالقين بقطر، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من السعودية وتقل 161 مصريآ، ورحلة لشركة أير كايرو قادمة من الأردن على متنها 50 مصريا، ورحلة أخرى لشركة مصر للطيران تقل 10 ركاب قادمين من إيطاليا، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما.

صور.. مرشد سياحى يصنع كمامات من نبات البردى برسومات فرعونية لدعم السياحة

أقدم أحد المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر، على عمل فكرة جديدة لدعم السياحة فى ظل أزمة فيروس كورونا بمصر والعالم أجمع، حيث قام بتنفيذ وعمل كمامات من نبات البردى قابلة للاستخدام لمدة تزيد عن شهر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد19".

شفاء أول حالة كورونا بالشرقية بعد استخدام بلازما الدم للمتعافين

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "، بعد تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية، باستخدام بلازما الدم للمتعافين، وذلك لحالة تبلغ من العمر 5 سنوات، بمستشفى فاقوس النموذجي.

الطالب الغشاش هيتحبس ويدفع 200 ألف.. نائب يكشف التفاصيل فى لايف الخليج 365

كشف النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون عقوبة الغش فى الامتحانات، خلال لقائه فى لايف على صفحة الخليج 365 على فيسبوك، قدمه تامر إسماعيل صالح.

مفاجأة.. شركة حراسة تركية تدرب ميلشيات الوفاق فى ليبيا

كشف موقع «إفريقيا إنتلجنس» الاستخباراتى أن شركة «صادات» العسكرية التركية التى تعتبر الذراع العسكرى للحكومة التركية، تحاول الاستفادة من الحلف التركى الليبى أو تحالف الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.