شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يستقبل مسئولين ليبيين لبحث تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بمقر القيادة العامة – الرجمة – كلاً من عبدالله الثني رئيس الوزراء الليبيى، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج.

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وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي في بيان، تم خلال هذا اللقاء مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 المعني برصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي.

كما تم مناقشة القضايا الإستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات، بالإضافة لمناقشة أوضاع أهلنا النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة بالحكومة الليبية .