شاكر: 150 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات جنوب القاهرة للكهرباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لا تدخر جهدًا لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأضاف الوزير، أنه في هذا الصدد، أنفقت قطاعات شبكات القاهرة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي تضم إدارات كل من غرب القاهرة، السـيدة زينب، القـلعـة، المقطم، البساتين، المعادي، حــلوان، و15 مايو، ويبلغ عدد المشتركين بها 1.7 مليون مشترك، حتى أبريل 2020 150 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة، وتضمن:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 28 محولًا.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 68 صندوقًا.

- مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 35 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 20 كم.

- تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 9 محولات.

- إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 26 صندوقًا.

- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 4,3 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 4,1 كم.

وفيما يتعلق بخطة إحلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية، تم استبدال خطوط هوائية جهد متوسط تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي تكلفة (33) مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية شهر أبريل 2020.