ضبط شخصين بحوزتهما 10 آلاف "كمامة وجوانتي" في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (8600 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي، كمامة، قلم أنسولين") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت شرطة التموين، المدير المسئول عن محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1780 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") بقصد رفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.