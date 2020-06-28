نشرة الحوادث.. الداخلية تكشف لغز "الأخ الغائب" وتلاحق مخالفي ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الداخلية: ضبط 2621 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد.

رفض دعوى هيثم الحريري لوقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك بالأقصر

طالبت الدعوى بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

الداخلية: ضبط 3719 شخصًا مخالفًا لحظر التحرك

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3719 شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، 2616 مركبة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الداخلية: ضبط 3 أشخاص قتلوا تاجر مخدرات

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على3 أشخاص قتلوا تاجر مخدرات لسرقة أمواله وسيارته ودفنوا الجثة بمنطقة أكتوبر لإخفاء الجريمة.

الداخلية تنفي وجود تجمعات أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالمعادي

نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية بشأن وجود تجمعات أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة المعادي بالقاهرة.

15 يوليو.. استكمال محاكمة 215 متهمًا بـ"تنظيم كتائب حلوان"

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة ١٩ يوليو.