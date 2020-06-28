العدل: افتتاح 6 مكاتب شهر عقاري جديدة في عدة محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن افتتاح 6 مكاتب توثيق جديدة في عدة محافظات.

وذكرت الوزارة في بيان أنه العمل يبدأ في مكاتب الشهر العقاري الجديدة بدءا من غدا الإثنين على النحو التالي:

1- فرع توثيق الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

2- فرع توثيق أبو صير بمحافظة الغربية.

3- فرع توثيق فوه بمحافظة كفر الشيخ.

4- فرع توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

5- فرع توثيق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

6- فرع توثيق أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة في المقرات تأتي ضمن خطة الوزارة في تحسين الخدمة وتطويرها وتقريبها للمواطن.