العدل: افتتاح 6 مكاتب شهر عقاري جديدة في عدة محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن افتتاح 6 مكاتب توثيق جديدة في عدة محافظات.
وذكرت الوزارة في بيان أنه العمل يبدأ في مكاتب الشهر العقاري الجديدة بدءا من غدا الإثنين على النحو التالي:
1- فرع توثيق الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.
2- فرع توثيق أبو صير بمحافظة الغربية.
3- فرع توثيق فوه بمحافظة كفر الشيخ.
4- فرع توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
5- فرع توثيق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
6- فرع توثيق أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة في المقرات تأتي ضمن خطة الوزارة في تحسين الخدمة وتطويرها وتقريبها للمواطن.
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