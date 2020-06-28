أخبار مصر | عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، شعورهم بزلزال خاصة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم، هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كم جنوب شرق إزمير التركية، وجارِ تحليل البيان، مع ورود بعض البيانات التي تفيد بشعور بعض المواطنين في القاهرة والجيزة بالهزة الأرضية.