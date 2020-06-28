أخبار مصر | رسالة شاومينج وإلغاء سؤال.. 6 مشاهد من ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة شاومينج وإلغاء سؤال.. 6 مشاهد من ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، عددا من الأحداث خارج اللجان وداخلها وترصد "الخليج 365" أبرز مشاهد الثانوية العامة في اليوم الثالث من الامتحانات، كالتالي:

تصريح هام

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات مستمرة يوم الخميس المقبل 2 يوليو المقبل حيث يؤدى الطلاب امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة وفلسفة ومنطق الشعبة الأدبية، ولا ينطبق عليهم القرار المعلن من مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

حادث سير

أعلنت نقابة المعلمين في بيان عن وقوع حادث سير، إثر انقلاب سيارة تقل 5 معلمين، أثناء توجههم من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى لجان مراقبة الثانوية العامة بالسويس، في امتحان الديناميكا.

وأسفر الحادث عن إصابة عاطف حلمي بارتجاج في المخ، وجمال أحمد عصفور، ومحمد محمد علي بجروح وكدمات، ومحمد عبد الحليم، وتامر محمود، بإصابات طفيفة.

سهولة الإمتحان

أعرب الطلاب عن سعاتهم، حيث جاء الإمتحان من نماذج الوزارة وكفاية الوقت لحله، كما أشار البعض وجود بعض الصعوبات بها التي تحتاج إلي طالب متميز.

إلغاء سؤال

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أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم إلغاء سؤال من امتحان الديناميكا، اليوم الأحد، حيث يتم تحقيق في ذلك الأمر، بعد عقد اجتماع مع واضعي الامتحان.

تداول الامتحان

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن نشر بعض أجزاء من امتحان اليوم الأحد لمادة التطبيقات الرياضية (الديناميكا) بعد دقائق، موضحا ضبط للطالب (ج.م.ع) بمحافظة الإسكندرية إدارة برج العرب والطالب (م.ع.ع) بمحافظة أسيوط إدارة منفلوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

رئيس امتحانات الثانوية العامة

أكد رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه إذا ثبت أن سبب إلغاء السؤال في اللجان اليوم هو أن جميع الاختيارات خاطئة سوف يتم حصول الطالب على درجة السؤال كاملة.

تعميق اللجان

شهد اليوم امتحان مادة التطبيقات الرياضية (الديناميكا) اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 تعقيم اللجان امتحان الثانوية العامة على مستوى بمحافظات مصر المختلفة.

رسالة شاومينج

نشر شاومينج رسالة له على جروبات التسريبات أنه سوف يستعين بمعلمين لحل امتحان الديناميكا قائلا: بتوع علمي رياضة هعمل جروب صغير علي الواتس.. مش هنشر الامتحان الا عليه... وهنجيب مدرس يحل الماده.. ومش عايز غير 50 طالب وهيكون بمقابل مادي... علمي رياضة فقط.