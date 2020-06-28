شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تسجيل هزة أرضية بقوة 5.5 ريختير شعر به سكان القاهرة والجيزة. وأوضح المعهد أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت الهزة الأرضية وحددت موقعها 218 كم جنوب شرق ازمير. وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد ،إنه جارى تحليل البيان، مع ورود بعض البيانات التى تفيد شعور بعض المواطنين فى القاهرة والجيزة بها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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