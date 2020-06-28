شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: موعد محدد لغلق المحال والمطاعم والمقاهي بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك قرارًا دائمًا تم إعداده من الحكومة لفرض ساعة محددة لإغلاق المحال والمطاعم والقهاوي فيما بعد أزمة فيروس كورونا.

و تابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد هذا يحدث لأول مرة منذ عقود، مؤكدا أزمة كورونا وفرت فرصة لتقبل المواطنين لمثل هذا القرار.

وأشار إلى أن أصحاب المحال لديهم تقبل لهذا القرار وسيعوضون فتح محلاتهم في الساعات المتأخرة من الليل بممارسة العمل في الصباح الباكر

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار المؤقت لوقف تراخيص البناء لا زال ساريا ويجرى العمل حاليا على تطوير المنظومة من قبل وزارة التنمية المحلية.

ولفت إلى إن هناك عقوبات لمن يخالف هذا القرار تصل للحبس لمدة تصل لعام وغرامة 4 آلاف جنيه .

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