شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الثلاثاء 30 يونيو يوم عمل عادي.. وإجازة الثورة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب تحريك إجازة ثورة 30 يونيو من الثلاثاء إلى الخميس.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قرار تحريك الإجازة لنهاية الأسبوع فكرة جديدة ومبتكرة تطبقها بعض دول العالم بتحويل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع مع العطلة الرسمية»، مردفا «سنتوزع في تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة».

وتابع «أعمال امتحانات الثانوية العامة مستمرة يوم الخميس ولن يسري عليها قرار إجازة ثورة 30 يونيو»، مشيرا إلى أن إجازة 6 أكتوبر ستوافق يوم ثلاثاء وسيتم تحويلها أيضا إلى الخميس 8 أكتوبر.

وأضاف «يستثني من قرارات تحريك الإجازات أعياد الفطر والأضحى والميلاد وشم النسيم».