شكرا لقرائتكم خبر عن «المراغي» يدعو «عمال مصر» إلى الإلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للنقل البري، جميع عمال مصر إلى الاستمرار في العمل والإنتاج والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الدولة، من تباعد إجتماعي، وإرتداء الكمامات، والإستمرار في تعقيم مواقع العمل، وغيرها من إجراءات «الوقاية» من فيروس كورونا.

وقال «المراغي»، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن قرارات الحكومة الجديدة بفتح العمل تدريجيا، وتقليل ساعات الحظر لا تعني أن الوباء قد زال، ولكن تتطلب المزيد من الاحترازات، موضحا أن التنظيم العمالي بكافة نقاباته العامة قدم كل أشكال الدعم للعمال من دعم مالي، ودعم معنوي وتوعوي لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم أجمع.

وأوضح أن النقابة العامة للنقل البري التي يرأسها –على سبيل المثال- قدمت مبلغ 5 ملايين جنيه إلى الصندوق التابع لمجلس الوزراء، تنسيقا مع وزيرة التخطيط، لدعم السائقين المتضررين من «كورونا»، والذين سجلوا أسماءهم لدى «الصندوق».

وقال «المراغي» إن الإتحاد العام الذي يقف مدافعا عن العمال وحقوقهم المشروعة يتواصل بشكل مستمر مع قواعده في مواقع العمل والإنتاج عن طريق النقابات العامة ،واللجان النقابية، ليس فقط للإستماع إلى مطالبهم وتوصيلها إلى صناع القرار، وحثهم على المزيد من الإنتاج لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا، ولكن لتقديم كافة أنواع الدعم والتوعية لمواجهة الأوبئة حرصا على سلامتهم.