شكرا لقرائتكم خبر عن سكان القاهرة ومناطق متفرقة يشعرون بهزة أرضية.. ورواد مواقع التواصل: «حد حس بالزلزال؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شعر سكان مناطف متفرقة بالقاهرة ومناطق متفرقة، اليوم الأحد، بهزة أرضية لم يتم تحديد أي تفاصيل رسمية عنها حتى الآن.

وانتشرت تدوينات عبر مواقع التواصل أبرزها تويتر، يشير فيها عدد من سكان بعض المناطق إلى شعورهم بهزة أرضية متباينة القوة.

وبدأ الأمر بتساؤل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود زلزال، ليشاركهم آخرين بتأكيد حدوث هزة أرضية شعروا بها داخل البيوت.

وقال حساب يحمل اسم «نرمين جودة» عبر تويتر: «كان في زلزال حد حس بيه؟»، ليرد عليها متابع يحمل اسم «جنة الرحمن»: «تمام احنا حسينا بيه بس خفيف خير».

وكتب حساب يحمل اسم «أحمد أسامة» عبر تويتر: «واضح إنه كان زلزال فعلاً، دي أول مرة في حياتي أحس بزلزال بنفسي من غير ما استنى إني أعرف من على فيسبوك أو تويتر»، وقال حساب يحمل اسم «ميريهان أحمد»: «الكرسي اتهز بيا وانا قاعده اترعبت والله طلع زلزال».

وقال حساب باسم «أمل الحناوي»: «زلزال من ربع ساعة واستمر لمدة ٣٠ ثانية».

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