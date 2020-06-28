شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تدعم مساجد الإسكندرية بـ٤٣٧٩ متر سجاد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مديرية أوقاف الاسكندرية، الأحد، ٤٣٦٩ متر من السجاد لفرش المساجد التي تحتاج إلى تجديد فرشها بدلا من الموجود لديها.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن الفرش الجديد يأتي في إطار حملة وزارة الأوقاف الكبرى برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوزيع السجاد على مساجد الجمهورية تنفيذا لخطة الفرش الموسعة التي تتبناها الوزارة.

وأوضح أنه سيتم توزيع السجاد الجديد على المساجد الأكثر احتياجا بالمحافظة مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في خدمة بيوت الله عزوجل وصيانتها واعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن خاصة بعد غلقها قرابة ٤ شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

"أوقاف الإسكندرية" تتسلم ٤٣٧٩ متر سجاد للمساجد

"أوقاف الإسكندرية" تتسلم ٤٣٧٩ متر سجاد للمساجد

"أوقاف الإسكندرية" تتسلم ٤٣٧٩ متر سجاد للمساجد

"أوقاف الإسكندرية" تتسلم ٤٣٧٩ متر سجاد للمساجد

"أوقاف الإسكندرية" تتسلم ٤٣٧٩ متر سجاد للمساجد

"أوقاف الإسكندرية" تتسلم ٤٣٧٩ متر سجاد للمساجد

"أوقاف الإسكندرية" تتسلم ٤٣٧٩ متر سجاد للمساجد