شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 20 مصابا بـ«عزل العجمى».. وتحويل 7 حالات للتعايش المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية، تعافى 20 حالة جديدة من مصابي كورونا، الأحد، بالمستشفى ليصل اجمالى حالات الشفاء التام 285 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضحت أنه تم تحويل 7 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي لتعافيهم واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات 78 فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية إلى ٤٦٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.