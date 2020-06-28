شكرا لقرائتكم خبر عن «التحول الرقمي» يصل ديوان محافظة أسوان باستحداث إدارة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قراراً بإنشاء الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، مؤكداً بأن ذلك يأتى في إطار تحقيق رؤية الدولة 2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية وميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الإدارة الجديدة تشمل إدارات البنية التحتية، والإحصاء والنشر الإلكترونى، بجانب إدارة المعلومات وتطوير النظم حيث سيتم دمج كافة الإدارات الخدمية والتى لها نفس طبيعة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية والعاملين بها داخل هيكل الإدارة الجديدة وفروعها بالوحدات، مع إستثناء الإدارات أو الوحدات التي لها لائحة داخلية تنظم العمل بها أو لها طبيعة عمل خاصة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الإتصالات سوف يتم إختبارات وفرز الترشيحات للعاملين بالإدارة الجديدة من الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية نقلاً أو ندباً، لافتاً بأن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة للتوسع في تنفيذ مشروع التحول الرقمى، حيث تم زيادة عدد المراكز التكنولوجية بالمحافظة من 5 إلى 10 مراكز تكنولوجية تعمل على تفعيل نظام الشباك الواحد مما يساهم في سرعة الأداء وتحسين مستوى جودة الخدمات، بجانب زيادة الثقة والشفافية في المعاملات من خلال فصل متلقى الخدمة عن منفذها.