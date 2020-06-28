شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استمرار امتحانات الثانوية العامة الخميس المقبل بلا إجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الامتحانات من إجازة ثورة 30 يونيو.

وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، إنه لا نية لتأجيل امتحان الثانوية العامة الذي سيوافق الخميس المقبل الأول من يوليو، الذي يأتي بالتزامن مع قرار الحكومة بمنحه إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

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