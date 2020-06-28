شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سنوات من الإنجازات.. «الإنتاج الحربى» قصة نجاح فى دعم الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستة أعوام حافلة بالإنجازات شهدتها مصر فى مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، لمسنا جميعاً خلالها الطفرة الكبيرة فى الأوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو وجنى الثمار حصيلة عمليات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والإدارى والسياسى، والتى تمت فى وقت قياسى فى إطار رؤية عميقة لقيادة سياسية رشيدة وواعية، وقامت الحكومة بترجمة هذه الرؤية إلى استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، من أجل تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وبالتزامن مع خطة التنمية الشاملة للدولة، حرصت القيادة السياسية على تطوير ورفع كفاءة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لمواجهة التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، وذلك من خلال امتلاك منظومات تكنولوجية متقدمة فى مجال التسليح، وهو ما استدعى بالضرورة امتلاك قاعدة صناعية وإنتاجية بالغة التطوير لتلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لهذه القاعدة الصناعية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى من ناحية أخرى.. ومن هنا حظيت الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وخاصةً فى مجال التصنيع المشترك بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية لامتلاك واستيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها المتنوعة وخطوط إنتاجها لتوطينها، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربى منظومة متكاملة تعمل من خلال خمسة محاور (صناعية، تدريبية، بحثية، نظم معلومات IT، إنشاءات)، وهو ما جعلها جزءاً مهماً فى الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، حيث تتكون من (17) شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى، وشركة للإنشاءات والاستشارات الهندسية، إلى جانب قطاع متكامل للتدريب، ومركز طبى وقطاع للميادين المركزية يقوم بأعمال اختبار الأسلحة والذخائر المنتجة بشركات الوزارة، ولقد حرصت الوزارة على وضع رؤية تؤكد أنها مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال الستة أعوام الماضية، وتحديداً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، تم العمل على عدة محاور لتنفيذ الأهداف الرئيسية ببرنامج عمل الحكومة، أولها هو وضع خطة لتطوير الأداء وبناء القدرات، وثانيها هو دفع العمل فى مجال المنتجات الحربية، أما المحور الثالث فهو استغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة، ويتمثل المحور الرابع فى إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة، وخلال السطور القادمة ننقل لكم جهود وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ هذه المحاور المهمة.

* وضع خطة تطوير الأداء وبناء القدرات

من منطلق إيمانها بأن الموارد البشرية هى واحد من أهم مواردها، قامت وزارة الإنتاج الحربى بوضع خطة طموح لتطوير الأداء وبناء القدرات، تقوم على (6) نقاط رئيسية تتمثل فى (إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتطوير منظومة الجودة، وتطوير منظومة التسويق، والتحول الرقمى).

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى، تمت إعادة هيكلة الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع وحدة التميز المؤسسى بوزارة التخطيط، حيث تم استحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمى للوزارة والهيئة تتضمن كلا من قطاع الإدارة الاستراتيجية لإعداد استراتيجية الوزارة والهيئة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب وحدة المراجعة الداخلية لتحقيق مفاهيم الحوكمة ولتدعيم مبدأ الشفافية، واستحداث قطاع سلاسل الإمداد لتحقيق أعلى معدلات كفاءة للتشغيل وترشيد استخدام الموارد، وكذا قطاع الهندسة الصناعية بهدف تطوير العمليات الصناعية وبناء جيل جديد من المهندسين المتخصصين فى عمليات تصنيع الإنتاج الحربى، كما تضمنت الوحدات المستحدثة بالهيكل الإدارى وحدة التحول الرقمى لتقديم الدعم الفنى وتنفيذ مخطط رقمنة العمليات الإنتاجية.

وفى نفس الإطار الخاص بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى تم تطوير عدد من الوحدات والقطاعات بالاستعانة بجهات متخصصة، منها تطوير كل من قطاع التسويق بالهيئة والشركات (بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، وقطاع الموارد البشرية وإعادة هيكلته (بالتعاون مع وزارة التخطيط)، وقطاع السلامة والصحة المهنية بالهيئة والشركات التابعة، والقطاع المالى والاقتصادى بالهيئة والشركات، إلى جانب الاستعانة بخبراء متخصصين فيما يخص منظومة المخازن الخطرة وإعادة هيكلة النظم المالية بالشركات.

بالإضافة إلى تطوير منظومة القوى البشرية والتدريب بإجراء خطة تدريب موجهة بالتعاون مع جهات تدريب متخصصة، مثل (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - غرفة التجارة الأمريكية - الجامعة الأمريكية - معهد التخطيط القومى - شركة إنبى - الأكاديمية الوطنية للبترول) بهدف التدريب على (الحوكمة - التمويل والاستثمار - التخطيط الإستراتيجى - المراجعة الداخلية - إدارة المخاطر والأزمات) والتى تستهدف (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة - العاملين بالإدارة العليا - العاملين بالتخصصات المستحدثة - العاملين بالوحدات التى تمت هيكلتها).

أما فيما يتعلق بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، فقد تم تعيين عدد (3) مساعدين لوزير الدولة للإنتاج الحربى، وتعيين عدد (4) مساعدين لكل رئيس مجلس إدارة شركة ووحدة تابعة، إلى جانب تنفيذ عدد (2) برنامج تدريبى لتأهيل الشباب المتميز على القيادة، وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.

وتم كذلك الحرص على تطوير منظومة الجودة من خلال تحديث (343) مواصفة لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وتنفيذ عدد (1100) اختبار ومعايرة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحديث منظومة فحص المواد الخام، وتنفيذ أنشطة مكملة لتطوير منظومة الجودة.

ولأن وزارة الإنتاج الحربى قاعدة صناعية مهمة تقوم بإنتاج مختلف المنتجات التى تلبى احتياجات السوق، فكان لابد من العمل على تطوير منظومة التسويق بها، لذلك تمت الاستعانة بخبراء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعادة هيكلة قطاع التسويق، وتطوير منافذ البيع ومنظومة خدمة العملاء، وكذا إنشاء منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية، وتنشيط التسويق بالاشتراك فى المعارض المحلية والدولية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.

وفى إطار تحول الدولة المصرية إلى المجتمع الرقمى، سعت وزارة الإنتاج الحربى من خلال رئاسة لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمى إلى تطبيق منظومة الكود الموحد بالتعاون مع هيئة تسليح القوات المسلحة، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خط إنتاج بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة.

(مصنع 300 الحربى)

دَفْع العمل فى مجال المنتجات الحربية

يمثل المهمة الأساسية للإنتاج الحربى فى تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة، لذا فقد تم خلال السنوات الست الماضية تسليم التعاقدات السابقة من عام (2002-2003) والالتزام بتسليم التعاقدات الجديدة اعتباراً من عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذ (68) مشروعا استثماريا جديدا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربى، كما يتم العمل على خطة لتطوير إنتاج الذخائر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعربات المدرعة.

افتتاح شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة فى ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وكان من أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمحور دفع العمل فى مجال المنتجات الحربية اشتراك وزارة الإنتاج الحربى مع القوات المسلحة المصرية فى الإعداد لمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018 والذى شارك فيه حوالى عدد (10) آلاف زائر من أكثر من عدد (40) دولة وعدد (350) شركة متخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية على التطور مما كان له كبير الأثر فى الاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، ويتم حالياً الإعداد لمعرض EDEX 2020، معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018.

استغلال الطاقات الفائضة

وضعت وزارة الإنتاج الحربى على عاتقها مسؤولية إرساء قواعد لبناء نواة صناعية يُعتمد عليها للمشاركة فى النهوض بالاقتصاد القومى والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية تحت شعار «صنع فى مصر»، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

فقد تمت المشاركة فى تنفيذ (125) مشروعاً قومياً وتنموياً بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (4334.92) مليون جنيه، وجار استكمال تنفيذ (192) مشروعا بقيمة (25061.243) مليون جنيه.

Advertisements

ففى مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ عدد (3) مشروعات بقيمة (93.08) مليون جنيه، أهمها مشروع إنشاء شبكة كهرباء لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة النهضة/ حى السلام ثان، وتصنيع وتوريد محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة لمدينتى (برج العرب، أسيوط)، وجار العمل على الانتهاء من أعمال عدد (7) مشروعات، على رأسها تنفيذ خط نقل الكهرباء بطول (60) كم بين البستان ووادى النطرون جهد (220) ك. ف، وإقامة محطات طاقة شمسية بأسطح المبانى بالعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة (17.9) ميجاوات.

وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاشتراك فى تنفيذ عدد (7) مشروعات بقيمة (191.94) مليون جنيه، وتعد أهم المشروعات المنفذة فى هذا المجال منظومة تعداد السكان، ومراجعة وتحديث وأرشفة نماذج بيانات البطاقات للأسرة على مستوى الجمهورية، وجار الانتهاء من عدد (6) مشروعات فى هذا المجال، أهمها إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، إنشاء وتطوير مكاتب البريد بالمحافظات، إنشاء منظومة لميكنة بيانات العقارات على مستوى الدولة، ميكنة وتشغيل منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية، تطوير مكاتب البريد بالمحافظات،

بينما تم فى مجال الإنشاءات والمرافق تنفيذ عدد (90) مشروعا بقيمة (1732.3) مليون جنيه، على رأسها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الملاعب الرياضية والساحات ومراكز الشباب المتنوعة وحمامات السباحة والصالات الرياضية، وإنشاء ورفع كفاءة المنشآت الحكومية والأبنية التعليمية والمستشفيات والمعاهد الصحية بمختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء الأسواق الحضارية بالمحافظات، ووحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وتطوير الوحدات السكنية بالمناطق الخطرة، وجار استكمال أعمال عدد (127) مشروعا بذات المجال.

مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الملاعب الرياضية والساحات ومراكز الشباب المتنوعة وحمامات السباحة.

وفى مجال التنمية المحلية تم تنفيذ عدد (3) مشروعات بقيمة (190.9) مليون جنيه، وهى إنشاء مصانع تدوير المخلفات، وتأهيل ورفع كفاءة المجازر الآلية (دواجن/ ماشية) بالمحافظات، وكذا إنشاء الصوبات الزراعية، ويتم استكمال عدد (6) مشروعات، وأهم المشروعات المنفذة فى هذا المجال تتمثل فى إنشاء المفارخ السمكية، وإنشاء ورفع كفاءة خطوط تدوير المخلفات بمحافظات (الغربية، المنيا، سوهاج) فى إطار خطة منظومة النظافة الجديد للعام المالى 2019/2020.

أما فى مجال الموارد المائية والرى فقد تم تنفيذ عدد (8) مشروعات بقيمة (476.84) مليون جنيه، أهمها تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية وتصنيع أنظمة الرى الحديث (بالرش، بالتنقيط)، وبخلاف تلك المشروعات المهمة جار استكمال أعمال عدد (4) مشروعات، على رأسها إنشاء محطات الخلط الوسيط من نهايات المصارف للترع، تأهيل ورفع كفاءة قناطر إسنا، بالإضافة إلى تأهيل منظومة حقن السيليكات بالسد العالى وخزان أسوان.

وفى مجال تمهيد ورصف الطرق بالمحافظات المختلفة تم الانتهاء من تنفيذ عدد (6) مشروعات بقيمة (1599.17) مليون جنيه، كما يتم استكمال تنفيذ أعمال عدد (26) مشروعا.

وفى مجال السياحة والآثار تم تنفيذ عدد (7) مشروعات بقيمة (32.62) مليون جنيه، أهمها تصنيع الأنظمة الأمنية للمتاحف والمنشآت الأثرية، وتصنيع العجلات الحربية لنقل المومياوات لمتحف الحضارة، وجار العمل على الانتهاء من تنفيذ عدد (5) مشروعات، منها تصنيع وتوريد أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية وإنشاء محطات طاقة شمسية للمنشآت.

وفى مجال الزراعة وإستصلاح الأراضى يتم استكمال عدد (3) مشروعات، أهمها إنشاء منظومة حصر الحيازات الزراعية، تصنيع وتوريد المعدات الزراعية (السطارات- مجففات الذرة).

كما يتم استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات فى مجال النقل والمواصلات بقيمة (1133) مليون جنيه.

وتتمثل أهم المشروعات المنفذة فى تطوير مزلقانات السكك الحديدية من خلال تنفيذ أعمال (مدنية/ كهروميكانيكية)، تطوير ورفع كفاءة محطات السكك الحديدية وأرصفتها، إلى جانب مشاركة «الإنتاج الحربى» فى تنفيذ برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر وتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية، حيث كان للإنتاج الحربى السبق فى تدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر اعتباراً من 29/10/2019 بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية «فوتون»، ومخطط الانتهاء من إقامة المصنع المخصص لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالإنتاج الحربى بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية «أريزون» بنهاية عام 2020.

الأتوبيس الكهربائى بالتعاون مع شركة «فوتون» الصينية

وتتعاون وزارة الإنتاج الحربى مع مختلف الجهات بالدولة فى مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التى يحتاجها المواطنون والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات وبوابات تعقيم، وقامت بتوريدها للجهات المختلفة بالدولة ويتم طرح (المُطهرات والمنظفات والكمامات الطبية) فى معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة، حيث يتم تصنيع وتوريد مستلزمات طبية بقيمة (243.505) مليون جنيه، مثل توريد عدد (2446) بوابة تعقيم للجهات المختلفة بالدولة، منها عدد (1298) بوابة لصالح وزارة التربية والتعليم ضمن جهود الوزارة فى تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة.

إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة

نجحت وزارة الإنتاج الحربى خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020 فى إنشاء العديد من خطوط الإنتاج والشركات الصناعية الجديدة التى تساهم فى إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المختلفة، فقد تمت إقامة عدد (6) خطوط إنتاج جديدة لإنتاج كل من (الشاحنات الثقيلة «ماز» بالتعاون مع شركة ماز البيلاروسية، بالإضافة إلى البوابات الأمنية الإلكترونية بالتعاون مع شركتى VMI وKNM وكلاء شركة جارت الأمريكية، وكذا إنتاج عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع شركة هواوى وZTE الصينية، بالإضافة إلى عدادات المياه مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركة أفق لخدمات الطاقة، وعدادات الغاز مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركتى نات جاز والسويدى إلكتروميتر).

إنتاج الشاحنات الثقيلة «ماز» بالتعاون مع شركة ماز البيلاروسية

ومخطط إقامة عدد (4) خطوط إنتاج بالتعاون مع الجانب البيلاروسى، وذلك لإنتاج معدات هندسية مثل اللودر والهراس والكلارك بالتعاون مع شركة «أمكودور» البيلاروسية، إلى جانب التعاون فى إنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة «منسك تراكتور» البيلاروسية، وكذا خط إنتاج محركات ديزل بالتعاون مع شركة «منسك موتورز» البيلاروسية، وأخيراً التعاون مع شركة «ببروسكا أجروماش» البيلاروسية فى مجال إنتاج معدات الميكنة الزراعية (محشة طولية/ رأسية - مكبس قش صغير/ كبير- مقطورة نثر السماد).

أيضاً تم تأسيس عدد (8) شركات صناعية جديدة، وهى (شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بالتعاون مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم السعودية - شركة أبوزعبل لخدمات التخريم بالتعاون مع الشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية - شركة هليوبوليس شرف كيميكلز لإنتاج الفتيل الانفجارى بالتعاون مع شركة شرف كيميكلز - الشركة المصرية لتكنولوجيا الصناعات لإنتاج الأسوار السلكية الأمنية

بالتعاون مع شركة IMUT المصرية - شركة النجيل الصناعى «EVER GREEN» بالتعاون مع شركة IMUT - الشركة المصرية للمستلزمات الرياضية بالتعاون مع المقاصة سبورت وصندوق التمويل الأهلى ومؤسسة مستر سبورت - الشركة الوطنية للمستحضرات الدوائية «WE-CAN» بالتعاون مع شركتى فاكسيرا وفاركو وصندوق تحيا مصر) - شركة هليوبيسان لإنتاج موانع التسريب بالتعاون مع شركة بيسان السعودية).

ويتم حالياً العمل على تأسيس عدد (10) شركات صناعية جديدة وهى (مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الكوارتز المصرى بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية وإحدى الشركات العالمية الصينية، ومصنع لإنتاج مواسير البولى إيثيلين عالى الكثافة بالتعاون مع شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب الإماراتية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.