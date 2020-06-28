شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: الجيش أنقذ مصر من المؤامرات والأطماع الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنها تشارك جموع الشعب المصري العظيم احتفالها بالذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي حفظت تماسك الدولة الوطنية المصرية وشارك فيها الملايين من أبناء الشعب المصري ودافعوا عن حقهم في هوية ودولة مصرية مثمنة دور الجيش لرفضه الانحياز لأعداء الوطن.

وقالت الكنيسة في بيان لها مساء اليوم الأحد، «تشارك الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، جموع الشعب المصري العظيم احتفالها بالذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي حفظت تماسك الدولة الوطنية المصرية».

وأضاف البيان «شارك في تلك الثورة الملايين من أبناء الشعب المصري ودافعوا عن حقهم في هوية ودولة مصرية، تعبر عن كل المصريين وتمسكوا بالدور الوطني لجيشهم الباسل في مواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام».

وثمن البيان دور الجيش مؤكدا أنه «انحاز بدوره إلى الشعب ورفض أن يساوم أعداء الوطن في تلك اللحظات المصيرية الحاسمة وأنقذ مصر من كل المؤامرات والأطماع الدولية التي كانت ومازالت تحيط بنا».

واختتم البيان «حمى الله مصر وشعبها وجيشها الباسل وقيادتها السياسية الحكيمة من كل سوء».

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