شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للقيادة الوطنية الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بمناسبه ذكرى ثورة يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري للتخلص من جماعة إرهابية أرادت استلاب هويته، وتجلت هذه الإرادة بخروجه بالملايين بمختلف طوائفه على قلب رجل واحد رافضاً أن تتحكم جماعة في مصير شعب بأكمله وتستأثر لنفسها دون غيرها بكل شيء وتناسوا أن مصر لكل المصريين.

وتابع، في بيان، مساء الأحد: «وحمى هذه الإرادة جيش مصر وشرطتها وقدموا أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم أبن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن في فترة هي الأخطر والأصعب عمل خلالها على تصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال تبذل من الجهود المضنية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ورغم كل التحديات الجسام والمؤمرات التي لا تزال تحاك من الكارهين والحاقدين.. ولكن بتكاتف شعب مصر وكافة مؤسسات الدولة المصرية مع قيادتها الوطنية قادرين على مجابهة تلك التحديات والتصدي لمحاولات بائسة ويائسة تستهدف النيل من استقرار وأمن وتقدم وطننا الغالي».

وأكد زين على تواصل دور الإعلام الوطني بقوة في مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها في شتي المجالات للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، وزيادة وعي المواطنين نحو الأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات والأكاذيب المضللة ومن يساندهم، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية.