رئيس الوطنية للإعلام يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للقيادة الوطنية الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بمناسبه ذكرى ثورة يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري للتخلص من جماعة إرهابية أرادت استلاب هويته، وتجلت هذه الإرادة بخروجه بالملايين بمختلف طوائفه على قلب رجل واحد رافضاً أن تتحكم جماعة في مصير شعب بأكمله وتستأثر لنفسها دون غيرها بكل شيء وتناسوا أن مصر لكل المصريين.
وتابع، في بيان، مساء الأحد: «وحمى هذه الإرادة جيش مصر وشرطتها وقدموا أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم أبن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن في فترة هي الأخطر والأصعب عمل خلالها على تصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال تبذل من الجهود المضنية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ورغم كل التحديات الجسام والمؤمرات التي لا تزال تحاك من الكارهين والحاقدين.. ولكن بتكاتف شعب مصر وكافة مؤسسات الدولة المصرية مع قيادتها الوطنية قادرين على مجابهة تلك التحديات والتصدي لمحاولات بائسة ويائسة تستهدف النيل من استقرار وأمن وتقدم وطننا الغالي».
وأكد زين على تواصل دور الإعلام الوطني بقوة في مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها في شتي المجالات للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، وزيادة وعي المواطنين نحو الأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات والأكاذيب المضللة ومن يساندهم، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية.
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