شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن عن خطة لإحلال الميكروباص بدلا من «الكبود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلغاء حركة سير «سيارات الكبود» على طريق السادات بداية من أول يوليو القادم وذلك كمرحلة أولى تمهيداً لتعميم وقف إستخدام السيارات الكبود بالمحافظة.

وأكد محافظ أسوان بأنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلى سوف يتم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين 25 إلى 35% من قيمة السيارة.

وأوضح محافظ أسوان بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بملصق طبقاً لخط السير، لافتاً إلى أنه بدءاً من أول يوليو القادم سيتم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناء على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.