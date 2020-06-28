شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 15 من المصابين بكورونا في «عزل ملوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تماثل 15 مُصابا بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا ضمن المحتجزين داخل مستشفى عزل ملوي، في جنوب المنيا، وتقرر خروجهم من بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

قالت مصادر صحية، اليوم الأحد، إن المستشفى يسجل بشكل يومي حالات تعافي، وتستقبل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أُجريت لهم أنها إيجابية.

ومستشفى عزل ملوي جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعتها 134 سريرًا منهم 109 أسرة داخلية و25 سرير عناية مركزة.

والمستشفى اافتتحت في 4 أبريل الماضي، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجرى تفقد غرف العزل المجهزة، والتأكد من انتهاء تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الاجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسلّم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى، 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية.