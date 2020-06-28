شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: سلبية العينة الخاصة بمراقب الثانوية العامة بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة الصحية بالشيخ زويد بشمال سيناء عن ورود نتيجة العينة الخاصة بمراقب الثانوية العامة المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، والمحتجز بقسم العزل في مستشفي العريش العام.

وأكد الدكتور محمد حسن، مدير عام الإدارة أن نتيجة التحليل التي وردت من مديرية الشؤون الصحية بالعريش تفيد سلبية المسحة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى إنهاء إجراءات خروجه من المستشفي.

وأشار حسن إلى أنه تم اكتشاف حالة المراقب المشتبه به أثناء الفحص اليومى للمراقبين بواسطة الفريق الطبى المكلف بمتابعة الحالة الصحية لهم، وأنه تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة، وذلك بعمل الفحوص الطبية المبدئية له بمستشفى الشيخ زويد المركزى، حيث بينت أنه حالة اشتباه كورونا، وقد تم نقله إلى مستشفى العريش العام لحجزه، حيث تم اتخاذ مسحة له، والتي جاءت نتيجتها سلبية للفيروس.